Москва, Яворов, Иловайск: что известно о новом главе Генштаба Украины Руслане Хомчаке

Вечером во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Генерального штаба.

Им стал генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

"Апостроф" рассказывает, что о нем известно.

Хомчак родился в 1967 году в городе Ровно.

Закончил Московское военное училище. Служил в Германии, а после – в Беларуси.

В независимой Украине стал начштаба 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове (Львовская область). Далее командовал 300-м отдельным механизированным полком в Черновцах. Позже возглавил 72-ю отдельную механизированную бригаду в Белой Церкви.

В 2009 году он возглавил штаб 8-го армейского корпуса. Спустя четыре года командовал 6-им армейским корпусом.

Во время войны на Донбассе командовал сектором "Б" сил АТО, а также операцией по взятию Иловайска, которая завершилась гибелью множества украинских военных. Был одним из фигурантов расследования трагедии под Иловайском.

Позже открыто заявлял, что под Иловайском украинских военных расстреливали регулярные войска Российской Федерации.

С 2016 года стал начальником штаба Сухопутных войск ВСУ.

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