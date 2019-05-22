Зеленский назначил замглавы АП дипломата, претендовавшего на МИД: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы своей администрации главу миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко, которому пророчили место министра иностранных дел Украины.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Известно, что Пристайко родился в Одесской области 20 февраля 1970 года. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли. Занимал должность консула Украины в Сиднее (Австралия) (2000-2002), был заместителем руководителя миссии Посольства Украины в США (2009-2012), послом Украины в Канаде (2012-2014).

С 2014 по 2017 год Пристайко был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина. В том же году занял должность главы миссии Украины при НАТО.

Отец - Владимир Пристайко (1941-2008), генерал-лейтенант юстиции, заместитель главы СБУ (1996-2004), Заслуженный юрист Украины.

По информации "Апострофа", Пристайко должны назначить на должность главы МИД. Его назначение сейчас заместителем главы АП может быть временным решением.

Как сообща "Апостроф", ранее появился полный список назначений Зеленского.