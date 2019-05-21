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Кого и куда назначил Зеленский: полный список

вторник, 21 мая 2019, 21:12
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Вечером во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский устроил фестиваль назначений, выдав ряд указов.

"Апостроф" публикует полный список новых назначений в команде Президента Украины. Список сформирован в порядке появления указов на сайте.

Руслан Хомчак - начальник Генерального штаба Украины.

Андрей Богдан - глава Администрации президента.

Сергей Шефир - первый помощник президента Украины.

Сергей Трофимов - первый заместитель главы Администрации президента.

Юрий Костюк - заместитель главы Администрации президента.

Руслан Рябошапка - заместитель главы Администрации президента.

Елена Зеркаль - заместитель главы Администрации президента.

Кирилл Тимошенко - заместитель главы Администрации президента.

Андрей Ермак - помощник президента.

Руслан Стефанчук - советник президента Украины - представителем президента Украины в Верховной Раде.

Михаил Федоров - советник президента Украины.

Как сообщал "Апостроф", 21 мая Зеленский также опубликовал указ о роспуске Верховной Рады.

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