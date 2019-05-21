Кого и куда назначил Зеленский: полный список

Вечером во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский устроил фестиваль назначений, выдав ряд указов.

"Апостроф" публикует полный список новых назначений в команде Президента Украины. Список сформирован в порядке появления указов на сайте.

Руслан Хомчак - начальник Генерального штаба Украины.



Андрей Богдан - глава Администрации президента.



Сергей Шефир - первый помощник президента Украины.



Сергей Трофимов - первый заместитель главы Администрации президента.



Юрий Костюк - заместитель главы Администрации президента.



Руслан Рябошапка - заместитель главы Администрации президента.



Елена Зеркаль - заместитель главы Администрации президента.



Кирилл Тимошенко - заместитель главы Администрации президента.



Андрей Ермак - помощник президента.



Руслан Стефанчук - советник президента Украины - представителем президента Украины в Верховной Раде.



Михаил Федоров - советник президента Украины.

Как сообщал "Апостроф", 21 мая Зеленский также опубликовал указ о роспуске Верховной Рады.