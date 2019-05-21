Кого и куда назначил Зеленский: полный список

Вечером во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский устроил фестиваль назначений, выдав ряд указов.
"Апостроф" публикует полный список новых назначений в команде Президента Украины. Список сформирован в порядке появления указов на сайте.
Руслан Хомчак - начальник Генерального штаба Украины.
Андрей Богдан - глава Администрации президента.
Сергей Шефир - первый помощник президента Украины.
Сергей Трофимов - первый заместитель главы Администрации президента.
Юрий Костюк - заместитель главы Администрации президента.
Руслан Рябошапка - заместитель главы Администрации президента.
Елена Зеркаль - заместитель главы Администрации президента.
Кирилл Тимошенко - заместитель главы Администрации президента.
Андрей Ермак - помощник президента.
Руслан Стефанчук - советник президента Украины - представителем президента Украины в Верховной Раде.
Михаил Федоров - советник президента Украины.
Как сообщал "Апостроф", 21 мая Зеленский также опубликовал указ о роспуске Верховной Рады.