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Медведчук сделал неожиданное заявление о переговорах по Донбассу

пятница, 24 мая 2019, 16:21
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Кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что не собирается представлять интересы команды президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Россией.

Об этом он сказал в комментарии газете "Взгляд".

"К моему огромному сожалению, я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти не только потому, что наша партия находится к нему в оппозиции с момента его избрания", - сказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

При этом Медведчук отметил, что его взгляды разнятся со взглядами Зеленского.

"Я выступаю за мир на Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий", - отметил политик.

Медведчук подчеркнул, что "украинцев и россиян объединяет тысячелетняя история" и не согласился с мнением Зеленского о том, что у России и Украины из общего осталась только граница.

Как известно, руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского не видят Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что глава администрации Зеленского отличился скандальным заявлением про Майданы.

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