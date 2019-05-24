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Глава администрации Зеленского отличился скандальным заявлением про Майданы: видео

пятница, 24 мая 2019, 01:31
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Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан сделал скандальное заявление о Майданах.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

В контексте своей речи Богдан отметил, что Майданы такое же негативное явление, как и война.

Пользователи сети осудили главу АП за такое высказывание и написали свое мнение о нем: "Кто так говорит - то его и получит. Это все.", Будет тебе ,,негативное явление,,", "На него противно смотреть.".

Как сообщал "Апостроф", в Кремле считают идею от команды президента Украины Владимира Зеленского относительно референдума об отношениях с Россией "внутренним делом Украины".

Также информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский собирается провести референдум о переговорах с Россией, вызвала волну мнений среди россиян.

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