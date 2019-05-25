RU   UA   EN  

суббота, 25 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 мая

15:32
Появилось впечатляющее видео космического "поезда" из спутников, снятое с Земли
15:01
Капитан Очевидность: в сети метко прошлись по нашумевшему выступлению Зеленского
14:49
Скандал вокруг главы администрации Зеленского: по топ-чиновнику нанесли двойной удар
14:32
"Насилуют" туристов: в сети показали фото пляжа на популярном курорте в Крыму
14:18
Международный трибунал обратился с важным требованием к России
14:04
Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России
13:50
Подарок от Путина: в Аргентине на экс-президента завели серьезное дело
13:38
В ближайшее время власти "обрадуют" украинцев повышением тарифов - Рабинович
13:37
Быстрота реакции поражает: командиров ВСУ напугал скандал вокруг военной техники
13:18
Канны-2019: названы первые лауреаты кинофестиваля
13:17
Охрана Kadorr Group объявила охоту на скандального активиста из Одессы - СМИ
13:06
Гиркин открыто заявил про использование "живого щита" и заход войск Путина на Донбасс: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандал вокруг главы администрации Зеленского: по топ-чиновнику нанесли двойной удар

суббота, 25 мая 2019, 14:49
переглянути новину українською

Организация "Общественный люстрационный комитет" обратилась в суд с иском против президента Украины Владимира Зеленского.

Как говорится на официальной странице активистов в Facebook, суд должен отменить указ о назначении юриста Андрея Богдана главой Администрации президента.

Активисты напомнили, что Богдан занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики при президентстве Виктора Януковича и согласно закону о люстрации он не может занимать новую должность.

Иск будет рассматривать Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

Отметим, что на сайте президента также была создана петиция об отставке Богдана, которая уже собрала свыше 25 тысяч голосов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сети повеселило фото "портрета" Зеленского в университете Харькова.

Фотовзгляд

Все галереи
На выставке электротранспорта в Киеве представили автомобиль Тесла Родстер: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский - политический кабан, которого пытаются поставить в неудобную позицию два загонщика - Алексей Кущ

Зеленский не может принести мир в Украину - Павел Казарин

Сюрпризы для Зеленского: чем закончатся обещания президента прекратить войну

Коломойский тоже против: почему Зеленский потерпел поражение в стенах Верховной Рады

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: