Скандал вокруг главы администрации Зеленского: по топ-чиновнику нанесли двойной удар

Организация "Общественный люстрационный комитет" обратилась в суд с иском против президента Украины Владимира Зеленского.

Как говорится на официальной странице активистов в Facebook, суд должен отменить указ о назначении юриста Андрея Богдана главой Администрации президента.

Активисты напомнили, что Богдан занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики при президентстве Виктора Януковича и согласно закону о люстрации он не может занимать новую должность.

Иск будет рассматривать Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

Отметим, что на сайте президента также была создана петиция об отставке Богдана, которая уже собрала свыше 25 тысяч голосов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сети повеселило фото "портрета" Зеленского в университете Харькова.