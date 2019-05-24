Был нужен на концертах: Луценко рассказал об отношениях с Зеленским

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским говорил с ним о работе Генпрокуратуры, основных задачах в борьбе с коррупцией и на другие темы.

Об этом он сказал в интервью Liga.net.

"Это была встреча, где я полуофициально отчитывался о трех годах в Генпрокуратуре и что еще нужно сделать. А также поговорили об основных задачах борьбы с коррупцией, как перекрыть главные ее источники - госсектор, таможню, рейдерство, аферы с землей. Детали разговора передавать не буду, потому что считаю неприемлемым разглашать детали разговора с президентом для СМИ. Не хочу быть тем, кто с недавних пор громко говорит о дружбе с Зеленским, но у нас сложились нормальные человеческие отношения, еще когда я, как министр внутренних дел, был нужен на концертах "95 квартала". Мы обсудили и другие вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой", - рассказал Луценко.

По словам генпрокурора, его приглашали на концерты "Квартала", чтобы "не было страшно шутить над высшими должностными лицами".

"Сначала я был нужен, а потом мне было интересно. Мне не все нравится в последних годах деятельности 95-го, но у нас нормальные человеческие отношения. Сейчас они переходят уже в совершенно другой формат", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", Президент Украины Владимир Зеленский во время официальной церемонии в Верховной Раде объявил о назначении досрочных выборов в парламент.

Кроме того, Зеленский призвал уволить с должностей глав СБУ, ГПУ и Министерства обороны.