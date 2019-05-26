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Коломойский дал Зеленскому опасный для Украины совет

воскресенье, 26 мая 2019, 14:03
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Олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление дефолта Украины.

Такое мнение он высказал в интервью Financial Times.

"По моему мнению, мы должны повести себя с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины. В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не заплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно", - цитирует издание олигарха.

При этом, Коломойский не видит в дефолте нет ничего страшного. "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И что, они его реструктуризовали", - отметил он.

Кроме того, он считает, что победа Зеленского на выборах свидетельствует об усталости украинцев от требований МВФ.

"Если Зеленский будет слушать (Запад, - прим. ред.)... он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15 вместо 73 процентов", - сказал Коломойский.

По его мнению, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины.

"Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина - просто предлог", - резюмировал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Коломойский назвал главный фактор, который "убил" Порошенко.

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