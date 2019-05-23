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​Коломойский назвал главный фактор, который "убил" Порошенко

четверг, 23 мая 2019, 20:34
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"Смертельный удар" по президентству Петра Порошенко нанесло расследование журналиста Дениса Бигуса в программе "Наши гроши" о коррупции в Минобороны.

Об этом рассказал украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью "Украинской правде".

На вопрос журналиста, почему во время президентской гонки о тогда еще кандидате в президенты Владимире Зеленском на телеканале "1+1" говорили только хорошее и "ни одного кривого слова", Коломойский заявил, что и о других кандидатах ничего плохого на "плюсах" не говорилось. Впрочем, он не стал отрицать атаки на Порошенко.

"Порошенко же власть, потому он и выгребал (злится). Так всегда бывает. Критикуют власть, люди голосуют против власти", - сообщил Коломойский.

По его словам, именно расследование Бигуса и погубило Порошенко.

"Так я там (в одном из интервью, - "Апостроф") сказал, что смертельный удар Порошенко нанесла программа "Наши гроши" про то, что происходит в оборонке", - напомнил олигарх.

Детально о роли олигарха Игоря Коломойского в президентстве Владимира Зеленского читайте в материале "Апостроф": Зе-кумовство: о чем говорят первые кадровые назначения Владимира Зеленского.

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