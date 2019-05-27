RU   UA   EN  

понедельник, 27 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 мая

11:31
​Жалоба в Конституционный суд на роспуск Рады: как продвигается дело
11:23
Налоговики подозревают сотрудников Алло в уголовном преступлении: детали
11:09
Сеть заполонили шутки про Киев и шаурму: в чем суть и при чем тут Зеленский
10:59
В Харькове пьяные подростки дважды устроили массовое побоище в парке: видео
10:50
Результаты выборов в Европарламент шокировали ЕС: кто победил
10:50
Украинка разгромила легенду тенниса на Roland Garros: видеообзор
10:29
Названы фантастические доходы Илона Маска за год
10:29
​Топ-чиновник Путина избил пропагандиста Кремля: видео
10:22
Пойдет ли Путин на захват Одессы: в США дали ответ
09:57
Тренер английского чемпиона дал неожиданный совет игроку "Динамо"
09:54
Зеленский, дай автономию: сеть насмешило видео со "свинкой Пеппой" из ЛНР
09:49
​Это хамство! В сети волна гнева из-за концерта "Океана Ельзи" в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пойдет ли Путин на захват Одессы: в США дали ответ

понедельник, 27 мая 2019, 10:22
переглянути новину українською

Президент России Владимир Путин не пойдет на захват Одесской области, даже несмотря на еетерриториальную близость к непризнанному Приднестровью.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал американский политолог Сэмюэл Чарап.

"Если они не пошли на этот шаг в мае 2014 года после дома профсоюзов, то я сомневаюсь в этом. У Путина не все хорошо, но это не значит, что он будет войну устраивать. Возможности для качественно большей эскалации, которая не приведет к еще больше санкциям, я не вижу", - уверен он.

Кроме того, эксперт рассказал, что именно низкий рейтинг Путина является катализатором для его агрессии.

"Это одна из теорий о том, почему Путин действует так или иначе. Я не являюсь ее сторонником. С другой стороны – второго же Крыма нет. Крым всегда занимал особое место в общественном сознании россиян. Я не вижу возможности это повторить на другой территории", - добавил Чарап.

Подробнее о об отношениях Украины с США и Россией, и авантюрах Путина, читайте в материале "Апострофа": У Путина не все хорошо, но на новую войну в Украине он не пойдет - Сэмюэл Чарап.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве открыли новый мост. Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Путина не все хорошо, но на новую войну в Украине он не пойдет - Сэмюэл Чарап

Путин может погрузить Украину в хаос ради возобновления СССР – Павел Казарин

Зеленский - политический кабан, которого пытаются поставить в неудобную позицию два загонщика - Алексей Кущ

Зеленский не может принести мир в Украину - Павел Казарин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: