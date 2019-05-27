Пойдет ли Путин на захват Одессы: в США дали ответ

Президент России Владимир Путин не пойдет на захват Одесской области, даже несмотря на еетерриториальную близость к непризнанному Приднестровью.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал американский политолог Сэмюэл Чарап.

"Если они не пошли на этот шаг в мае 2014 года после дома профсоюзов, то я сомневаюсь в этом. У Путина не все хорошо, но это не значит, что он будет войну устраивать. Возможности для качественно большей эскалации, которая не приведет к еще больше санкциям, я не вижу", - уверен он.

Кроме того, эксперт рассказал, что именно низкий рейтинг Путина является катализатором для его агрессии.

"Это одна из теорий о том, почему Путин действует так или иначе. Я не являюсь ее сторонником. С другой стороны – второго же Крыма нет. Крым всегда занимал особое место в общественном сознании россиян. Я не вижу возможности это повторить на другой территории", - добавил Чарап.

Подробнее о об отношениях Украины с США и Россией, и авантюрах Путина, читайте в материале "Апострофа": У Путина не все хорошо, но на новую войну в Украине он не пойдет - Сэмюэл Чарап.