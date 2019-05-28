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Олег Винник и Виктор Павлик идут в политику: что известно

вторник, 28 мая 2019, 19:16
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Имена украинских артистов Виктора Павлика и Олега Винника могут появиться в списках членов новой партии "Стабільність" на грядущих выборах в Верховную Раду. Возглавит ее бывший кандидат в президенты Украины из Мариуполя Василий Журавлев.

Эту информацию "Апострофу" подтвердил представитель Виктора Павлика. В свою очередь, у Олега Винника отказались говорить на эту тему, сославшись на тур артиста.

Впервые о политических амбициях артистов 27 мая в студии канала ATR заговорила журналистка Янина Соколова, которую вышеупомянутый Василий Журавлев также приглашал присоединиться к новой политической силе. От предложения журналистка отказалась, хотя и не была уверена, насколько информация о партии "Стабільність" и ее будущем звездном составе соответствует действительности.

Связавшись с представителем певца Олега Винника, "Апостроф" не получил конкретного ответа. "У меня нет никакой официальной информации по этому поводу. Артист в туре", - коротко ответила менеджер певца.

В беседе с директором Виктора Павлика удалось узнать, что информация, озвученная Яниной Соколовой, является правдивой.

"Это правда, и пока это все, что я об этом знаю. Виктор действительно принял такое решение. Знаю, что с Василием Журавлевым они общаются и дружат давно, Виктор ему очень доверяет", - рассказала она.

Как добавила директор артиста, он неоднократно выступал в поддержку Журавлева, а теперь принял его предложение поддержать партию "Стабільність" на предстоящих выборах, однако уже в роли ее официального члена. При этом Павлик якобы не намерен оставлять сцену.

Что же касается Олега Винника, основатель партии действительно просил Виктора Павлика сконтактировать его с любимцем украинских женщин. Что ответил Винник, представителю Павлика не известно.

"Знаю, что Виктор помогал, что были переговоры по этому поводу. Что в итоге ответил Винник - не знаю", - подчеркнули у артиста.

Несмотря на занятость, в форме смс ответил на расспросы и сам Виктор Павлик. Певец также не стал отрицать, что поддержит Журавлева.

"Получил предложение, да. Партия "Стабільність" Василия Журавлева. Но пока вилами по воде... Нет дыма без огня, но кто знает, как оно будет. Может, и пойду. А почему бы и нет", - ответил музыкант.

На вопрос об Олеге Виннике певец также ответил коротко: "Думаю, что тоже нет дыма без огня. Но согласился ли... поживем-увидим".

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