Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство: появилась реакция политика

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о возвращении гражданства Украины бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Внести в Указ Президента Украины от 26 июля 2017 № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в документе.

Сам Саакашвили с радостью воспринял решение о возобновлении гражданства. Своей радостью он поделился в Facebook.

Напомним, Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

Как сообщал "Апостроф", ранее Саакашвили объяснил, в чем разница между Тимошенко и Порошенко.