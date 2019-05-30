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На шаг ближе к стандартам НАТО: принят закон о новой шкале званий в ВСУ

четверг, 30 мая 2019, 12:57
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Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона, который предусматривает реформу званий в Вооруженных силах Украины. Закон принят, дабы скорректировать шкалу званий ВСУ со шкалой в НАТО.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В законопроекте предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий. В частности, отменяются воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант» (корабельные - "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина"). Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший состав.

Законом также определяются должностные обязанности для новых должностей в армии, а устав внутренней службы ВСУ дополняется новыми приложениями, в частности, о порядке ведения книги памяти.

Отметим, что изначально Рада провалила соответствующий проект закона. Спикеру Верховной Рады Андрею Парубию пришлось возвращаться к законопроекту, пока его не приняли в первом чтении.

Отметим, что соответствующее решение в среду, 29 мая, народные депутаты поддержали 231 голосами.

Как сообщал "Апостроф", ранее Рада приняла историческое решение по закону о языке.

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