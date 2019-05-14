Рада приняла историческое решение по закону о языке: как голосовали нардепы

Верховная Рада отклонила постановление, которым народные депутаты предлагали отменить результаты голосования во втором чтении и в целом за законопроект о языке.

Об этом сообщают на странице Верховной Рады Украины в Twitter.

Так, ни один из проектов постановлений - № 5670-д-п, 5670-д-п1, 5670-д-п2, 5670-д-п3 - не набрал 226 минимально необходимых голосов для того, чтобы быть принятым и таким образом отменить результаты голосования за Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как отмечает информагентство "Интерфакс", данные проекты постановлений инициировали народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок", а также внефракционные парламентарии.

Отклонив данные постановления, Верховная Рада разблокировала возможность главе ВР Андрею Парубию подписать закон о функционировании украинского языка как государственного.

За постановление об отмене решения Верховной Рады Украины от 25 апреля 2019 года о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№5670-д-П1) проголосовали большинство депутатов партии "Оппозиционный блок" - 24 из 38.

Также за были внефракционные нардепы. Депутаты остальных партий в большинстве голосовали против отмены решения ВР от 25 апреля.

С поименным списком голосовавших можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал "Апостроф", победитель выборов президента шоумен Владимир Зеленский прокомментировал принятый парламентом закон о языке.