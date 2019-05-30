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Украинский топ-чиновник устроил панику в Раде из-за часов: видео

четверг, 30 мая 2019, 22:57
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Журналисты зафиксировали, как глава Счетной Палаты Валерий Пацкан прячет свои наручные часы перед выступлением в Верховной Раде.

Соответствующие видео было опубликовано в Telegram канале "24 канал".

На записи видно, как Пацкан снимает часы и передает их своему заместителю.

"Упс, паника. Посмотрите, как председатель Счетной Палаты Валерий Пацкан прячет свои часы перед выступлением в Верховной Раде. Сначала хотел положить его в карман. Затем, очевидно, вспомнил, что надо сейчас идти на трибуну и отдал часы своему заместителю. Которая положила часы в сумочку. Такой дорогой, что испугался журналистов, или такой дешевый, что стыдно перед депутатами?", – говорится в подписи к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", народный депутат Украины от фракции "Видродження" Леонид Климов пришел в Верховную Раду с элитными часами стоимостью 2 миллиона гривен.

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