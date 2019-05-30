RU  UA  EN

четверг, 30 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.55
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

30 мая

12:45
Музыкальный эксперимент: группа "Антитела" выпустила клип на известный мировой хит
12:30
Полуобнаженная Кристина Агилера снялась в дерзкой фотосессии
12:26
В руководство ВСУ может войти фигурант громких скандалов
12:22
Дорожные жалобщики при содействии АМКУ могли финансировать войну на Донбассе - письмо в САП
12:13
Депутат через суд требует уволить Рожкову: названа причина
12:11
Эксперт спрогнозировал кризис на рынке электроэнергии после роста тарифов
12:01
Герой Украины в прямом эфире плеснул водой в известного блогера: опубликовано видео
11:58
Названа возможная дата главного боя в карьере Усика
11:45
Отдает гипнозом: в сети раскритиковали новый клип Макса Барских
11:33
Кто не скачет, тот москаль: реакция сети на новое видео с треснувшим "стеклянным" мостом в Киеве
11:28
Вакарчук очаровал поклонников домашним питомцем-охотником: и зовут его Северин
11:26
Катастрофа Ми-8 на Волыни: появились фото и новые подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В руководство ВСУ может войти фигурант громких скандалов

четверг, 30 мая 2019, 12:26
переглянути новину українською

Заместителем нового начальника Генерального штаба Руслана Хомчака может стать скандально известный вице-адмирал, бывший Командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

Об этом сообщает InfoResist.

"Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака", - сообщил источник издания. Известно, что Гайдука с Хомчаком связывают давние дружеские отношения.

Отметим, что вице-адмирал был командующим ВМС с 7 марта 2014 года. 15 апреля 2016 года его снял с должности бывший президент Украины Петр Порошенко после громкого скандала, связанного с масштабным протестом крупнейших волонтерских организаций. Тогда Гайдука обвиняли в срыве реформирования ВМС, которое предлагало НАТО.

Также Гайдук "отметился" и тем, что его личный спецназ охраны в пьяном состоянии пытался прорваться на территорию воинской части в попытке скрыться с места ДТП. В результате дежурный части был вынужден открыть огонь.

Также источники на флоте рассказывают, что вице-адмирал использовал служебный транспортный самолет Ан-26 для полетов. В нем были оборудованы кожаные кресла. Всего в ВМС два самолета Ан-26, но из-за того, что его переоборудовал и постоянно на нем летал Гайдук, самолет не использовался войсками по назначению.

Как сообщал "Апостроф", ранее стала известна причина увольнения Гайдука с поста главного по флоту.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если за спиной генпрокурора никто не стоит, то депутаты его уничтожат за неделю - Давид Сакварелидзе

Это была просто жесть: как в аэропорту встречали Саакашвили

Кто-то хочет показать Зеленскому, кто в стране главный - Владимир Фесенко

Сорвут ли депутаты досрочные выборы: варианты развития событий

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: