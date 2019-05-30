В руководство ВСУ может войти фигурант громких скандалов

Заместителем нового начальника Генерального штаба Руслана Хомчака может стать скандально известный вице-адмирал, бывший Командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

Об этом сообщает InfoResist.

"Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака", - сообщил источник издания. Известно, что Гайдука с Хомчаком связывают давние дружеские отношения.

Отметим, что вице-адмирал был командующим ВМС с 7 марта 2014 года. 15 апреля 2016 года его снял с должности бывший президент Украины Петр Порошенко после громкого скандала, связанного с масштабным протестом крупнейших волонтерских организаций. Тогда Гайдука обвиняли в срыве реформирования ВМС, которое предлагало НАТО.

Также Гайдук "отметился" и тем, что его личный спецназ охраны в пьяном состоянии пытался прорваться на территорию воинской части в попытке скрыться с места ДТП. В результате дежурный части был вынужден открыть огонь.

Также источники на флоте рассказывают, что вице-адмирал использовал служебный транспортный самолет Ан-26 для полетов. В нем были оборудованы кожаные кресла. Всего в ВМС два самолета Ан-26, но из-за того, что его переоборудовал и постоянно на нем летал Гайдук, самолет не использовался войсками по назначению.

Как сообщал "Апостроф", ранее стала известна причина увольнения Гайдука с поста главного по флоту.