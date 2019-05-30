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Выборы в Раду: Турчинов рассказал о предложении Порошенко и своих планах

четверг, 30 мая 2019, 14:52
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Бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову предлагал идти в список своей обновленной политической партии экс-президент Петр Порошенко, но тот ему отказал.

Об этом Турчинов сказал в комментарии "Апострофу".

"Не планировал и не планирую идти в Верховную Раду. Есть много молодых или уже опытных политиков, которым надо дать возможность поработать. Я уже более 20 лет избирался народным депутатом в Раду, был руководителем бюджетного комитета, возглавлял парламент и был руководителем фракции. Мне предлагал идти в список Петр Порошенко и много было других предложений, но я не изменил свое позиции по походу в парламент", - сказал политик.

Подробнее о том, как Турчинов готовит свою партию, читайте в материале "Апострофа": Не кровавый, но пастор: как Турчинов строит себе новую партию.

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