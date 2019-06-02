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"Апостроф" подвергся мощной атаке хакеров: что известно

воскресенье, 02 июня 2019, 11:12
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Издание "Апостроф" подверглось мощной ddos-атаке со стороны неизвестных, в результате чего сайт издания, начиная с 1 июня, работает с перебоями.

Об этом на своей странице в Facebook написала шеф-редактор издания Светлана Шереметьева.

"Вот с такой картинки Апостроф начал лето. Полдня вчера сайт серьезно ddos-сили. Не очень получилось, но рабочему процессу изрядно помешали)", - написала она.

По словам Шерметьевой, несмотря на серьезную атаку, издание продолжает свою работу и усиливает защиту.

"Держимся, работаем, усиливаем защиту", - написала шеф-редактор.

При этом она намекнула, что у хакерской атаки на издание может быть политический мотив.

"Но забавно, конечно, власть меняется, а "жити по-новому" все никак не получается...", - резюмировала Шереметьева.

Напомним, в апреле 2017 года в Киеве прошли обыски по адресу улица Институтская, 14 в помещении Международного центра перспективных исследований, где также размещается редакция интернет-издания "Апостроф".

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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