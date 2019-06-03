​Зеленский дал "должность" Кучме: подробности и видео

Глава государства Владимир Зеленский назначил второго президента Украины Леонида Кучму представителем президента в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске.

Об этом глава государства сообщил на брифинге.

"С международными партнерами мы обсуждали очень важный вопрос - прекращение огня на Донбассе. У нас есть общая позиция это возобновление переговоров в нормандском формате и разблокирования минского процесса. Уже 5 июня будет встреча ТКГ во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой", - заявил Зеленский.

В свою очередь, Кучма заявил, что не смог отказаться от этого предложения в такое тяжелое для Украины время.

"Я не мог не согласиться с этим предложением. Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять и отвечать", - прокомментировал решение президента Кучма.

Как сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский расширил список должностей в структуре Администрации президента: туда вошли его помощники, советники и представитель в Верховной Раде.