RU  UA  EN

понедельник, 3 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 июня

22:10
Под Одессой на аттракционе произошла смертельная трагедия
21:56
Украина - Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
21:39
Один из главных фигурантов дела Гандзюк признал себя виновным
21:09
Нардепа Святаша могут лишить неприкосновенности за невозврат долгов
21:08
Убийство ребенка под Киевом: подозреваемых полицейских будут судить по новой статье
20:37
Зеленский внес в Раду новый законопроект о незаконном обогащении: в чем суть
20:34
Украина в блестящем стиле вышла в финал Мемориала Лобановского: видеообзор
20:20
Украина уверенно вышла в 1/4 финала чемпионата мира: видеообзор
20:05
Зеленский и Путин могут встретится: названа вероятная дата
19:35
"Динамо" объявило о первом летнем трансфере: опубликовано фото
19:31
СМИ рассказали о банковской афере экс-нардепа Скосаря
19:30
Умер ребенок, которому выстрелили в голову пьяные полицейские под Киевом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленского подловили на тайных встречах с известным олигархом: фото

понедельник, 03 июня 2019, 15:35
переглянути новину українською

Вечером 31 мая олигарха Виктора Пинчука заметили в Администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает журналист "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач.

Так, около 19 часов автомобиль олигарха уехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения.

Журналисты заметили авто сопровождения Виктора Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот Администрации президента Зеленского также во вторник 28 мая.

Как сообщал "Апостроф", ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, публично выступающая в своей предвыборной программе как ярая поборница олигархов в стране, кулуарно провела переговоры с олигархом Виктором Пинчуком.

Также РосСМИ сообщили про обыски в РФ по делу об офшорах украинского олигарха Виктора Пинчука.

Фотовзгляд

Все галереи
Погода 4-8 июня

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Луценко пытается втянуть Украину в опасную игру - Сергей Лещенко

"Партия плохих Ген": зачем Кернес и Труханов собрались в Раду

Служит Украине: что известно о вероятном главе СБУ Александре Радецком

Это была чертовщина, массовое помутнение - экс-глава Конституцион­ного суда о своем увольнении

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: