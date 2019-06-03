Зеленского подловили на тайных встречах с известным олигархом: фото

Вечером 31 мая олигарха Виктора Пинчука заметили в Администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает журналист "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач.

Так, около 19 часов автомобиль олигарха уехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения.

Журналисты заметили авто сопровождения Виктора Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот Администрации президента Зеленского также во вторник 28 мая.

Как сообщал "Апостроф", ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, публично выступающая в своей предвыборной программе как ярая поборница олигархов в стране, кулуарно провела переговоры с олигархом Виктором Пинчуком.

Также РосСМИ сообщили про обыски в РФ по делу об офшорах украинского олигарха Виктора Пинчука.