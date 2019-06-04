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Зеленский в ЕС высказался о ПриватБанке и идее дефолта

вторник, 04 июня 2019, 22:15
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Президент Владимир назвал идею украинского бизнесмена Игоря Коломойского о дефолте Украины слухами.

Об этом он заявил на встрече с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, передает APU в Twitter.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - заверил Зеленский.

Также президент высказал свое мнение о судебной тяжбе вокруг "ПриватБанка".

"Что касается "ПриватБанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - добавил он.

Подробнее об инициативах Зеленского, читайте в материале "Апострофа": Зеленский боится говорить прямо о капитуляции Украины по одной причине - Дмитрий Корчинский.

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