Украина пойдет на огромные уступки оккупированному Донбассу: подробности

Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации в Донецкой и Луганской областях готова рассмотреть вопрос о снятии экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса.

Как сообщает ТАСС, об этом после встречи в Минске заявил спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Это предложение было сделано Леонидом Кучмой, и это, действительно, так. Оно было поддержано и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы в следующий раз", - сообщил Сайдик.

Представитель ОБСЕ считает, что снятие блокады "будет большим прогрессом".

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