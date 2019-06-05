Названа дата подписания нового соглашения о перемирии на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась до 19 июня принять предложения по обеспечению перемирия на Донбассе.

Об этом стало известно после переговоров в Минске, которые прошли 5 июня, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, все стороны должны сегодня показать миру, что действительно хотят настоящего перемирия на Донбассе.

"Потому что потом у нас же не находилось виноватых. Одни туда показывали, другие – в противоположную сторону, что те начали, а мы – в ответ… Там вплоть до того, что не стрелять в ответ, должно быть записано обязательно, чтобы все гражданские объекты, школы, садики, жилье ни в коем случае не подвергались таким обстрелам", – сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Кучма объявил о первой мирной инициативе по Донбассу.