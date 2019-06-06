Зеленский резко отреагировал на петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский дал ответ на электронную петицию о своей отставке, которая уже набрала 25 тысяч необходимых голосов.

Ответ главы государства опубликован 6 июля на его официальном сайте.

В своей речи Зеленский напомнил, что Конституция Украины четко определяет условия, при которых президент должен покинуть свой пост. Перечень таких условий указан в статье 108. Там говорится, что полномочия президента Украины прекращаются досрочно в случае: отставки; невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; смещения с поста в порядке импичмента; смерти.

"По объективным причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и поддержавших мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с призраками коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - заявил он.

При этом Зеленский предложил авторам петиции потребовать у народных депутатов проголосовать за законопроект про импичмент.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленскому указали на важную проблему Днепра, решение которой сыграет ему на руку.