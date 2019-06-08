Известный шоумен и юморист собрался в нардепы: видео заявления и реакция сети

Известный украинский шоумен Сергей Притула заявил, что идет на внеочередные выборы в украинский парламент в списках партии певца Святослава Вакарчука "Голос".

О своем решении Притула сообщил на странице в Facebook.

"Я баллотируюсь в парламент по спискам партии "Голос". Я хотел бы быть полезным этой стране и людям ... Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране, чтобы потом совесть не грызла. Я впервые готов поставить свою репутацию на чашу весов", - сказал он в видеообращении.

В сети с восторгом восприняли решение шоумена, написав ему десятки комментариев.

Напомним, что с начала военной агрессии России на востоке Украины Притула неоднократно посещал Донбасс и оказывал помощь ВСУ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Вакарчук сделал неожиданное заявление.