Наш список вас удивит: Вакарчук сделал неожиданное заявление

Украинский певец Святослав Вакарчук, изъявивший желание идти в политику на грядущих парламентских выборах, готов удивить украинцев списком партии "Голос".

Об этом он рассказал "Интерфакс-Украина".

"По многомандатному округу - увидите. Наш список вас удивит. В хорошем смысле", - говорит Вакарчук.

При этом, он отметил, что старых лиц в списке партии не будет.

"Другие номера (кроме первого в списке - ред.) еще не решены. Это именно сейчас происходит. Я буду первым номером в списке", - добавил он.

Также певец-политик отметил, что поддерживает идею люстрации чиновников, которые имели прямое отношение к правительству бывшего президента Виктора Януковича.

"Люди, которые имели прямое отношение к преступному режиму Януковича, не имеют права сегодня занимать должности. Но под этим соусом избавляться всех профессионалов, которые так или иначе работали в украинской власти, я считаю, неправильно", - говорит он.

В то же время Вакарчук высказался за существенное сокращение административного аппарата. Также, по его словам, партия "Голос" готова участвовать в формировании коалиции Верховной Рады нового созыва с партиями, которые разделяют принципы этой политической силы.

Как сообщал "Апостроф", Вакарчук рассказал о своих миллионах и недвижимости в Киеве.