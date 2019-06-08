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Война и пуфики: соцсети бурно обсуждают фото посиделок Зеленского в лесу

суббота, 08 июня 2019, 08:56
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Пользователей социальных сетей шокировали новые фотографии президента Украины Владимира Зеленского, который побывал на одном из мероприятий, проходившем в лесу.

Судя по опубликованным фотографиям журналиста Сони Кошкиной в Facebook, мероприятие оказалось явно не грустным.

Такое событие встревожило украинцев, которые удивляются, как президент может веселиться, когда в результате обострения ситуации на Донбассе гибнут наши бойцы.

"Никого не покоробило, что после обострения на линии огня, гибели и тяжелых ранений десятка человек, в лесочке вальяжно лежа на пуфах "трындит" президент? Может ему логичнее в этот день совсем в другом месте заседать?" - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что одиозный киевский застройщик планирует пройти в Раду через "Слугу народа".

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