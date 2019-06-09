​Известный актер "Квартала 95" прокомментировал свой поход в политику: видео

Актер Квартала 95 Юрий "Юзик" Корявченков утверждает, что до сих пор не знает, пойдет ли в политику, но такое желание у него есть.

Об этом сообщает издание "Новое время" в Twitter.

На вопрос журналиста, идет ли он все-таки в политику, Корявченков ответил: "Поживем – увидим".

После артист подтвердил свое желание идти кандидатом по мажоритарному округу в Кривом Роге.

"Вы все узнаете первыми", - сказал "Юзик".

Актер Квартала 95 Юрий "Юзик" Корявченков утверждает, что до сих пор не знает, пойдет ли в политику. Но желание есть pic.twitter.com/6tjg2j7dam — Новое Время (@tweetsNV) 9 июня 2019 г.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик) намерен баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу.

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