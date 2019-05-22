Зе-кумовство: о чем говорят первые кадровые назначения Владимира Зеленского

Вечер вторника, 21 мая, выдался жарким для Администрации президента, где Владимир Зеленский устроил ярмарку назначений. В основном, важные должности получили, как и ожидалось, люди из "Квартала 95". Что известно о новых управленцах в АП и смогут ли юристы, сценаристы и медийщики управлять страной, читайте в нашем материале.

Еще во время президентской кампании один из самых частых вопросов, которые задавали тогда еще кандидату в президенты Владимиру Зеленскому - кого он будет назначать на ключевые должности в стране. Все это время, шоумен не отличался конкретикой. Он отвечал, что профессионалов достаточно, выберут из лучших, а конкретные фамилии СМИ и общественность узнают, как только так и сразу

Оказалось, что помогать главе государства будут сценаристы и продюсеры "Квартала 95", юрист олигарха Игоря Коломойского, друзья детства, а также эксперты, которых ранее представляли как советников Зеленского. Кто-то скажет, что это и есть те самые новые лица, которым новоизбранный президент может доверять, другие - что это чистой воды кумовство.

"Апостроф" собрал все самое важное, что известно о первых кадровых назначениях Владимира Зеленского. Материал обновляется.

Андрей Богдан, глава Администрации президента

Юрист, больше известный как адвокат олигарха Игоря Коломойского. В разное время представлял в судах интересы Виктора Ющенко, Юрия Луценко и Геннадия Корбана.

С начала президентской кампании 2019 года - советник по юридическим вопросам кампании Владимира Зеленского. В Зе!Команде, наряду с "кварталовцами", представлял другую группу влияния - группу Игоря Коломойского.

Работал помощником известного юриста Андрея Портнова. С декабря 2007 года был заместителем министра юстиции Николая Онищука. Неоднократно пытался попасть в парламент, однако депутатом так и не стал. В 2007 году участвовал в парламентских выборах от блока “Наша Украина - Народная самооборона”. Позже, после Революции Достоинства еще раз участвовал на досрочных выборах, на этот раз по партийному списку БПП. Но для того, чтобы не пустить Богдана в Раду, коалиция даже прописала отдельный пункт в законе о так называемой "партийной диктатуре". Это положение позволяло исключать людей из списка партии уже после выборов.

В правительстве Николая Азарова был заместителем министра Кабинета министров - правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве, за что, впоследствии, и попал под закон о люстрации.

На сегодняшний день, согласно первоначальной редакции закона о люстрации, Богдан не имеет права занимать госдолжности в течение 10 лет. Однако, бывший главы АП Борис Ложкин вывел должности главы АП и его заместителей из ранга госслужащих, поэтому формально Владимир Зеленский может проводить такое назначение.

Сам Богдан, комментируя свое назначение, также отметил, что Зеленский не нарушил закон. "Я попал под люстрацию абсолютно несправедливо", - добавил юрист.

На счет этого назначения, мнения парламентариев разделились. Так, глава комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев написал на своей странице в Facebook, что Зеленский нарушил закон о люстрации. С ним солидарен также депутат от фракции "Народный фронт" Вадим Подберезняк, которого пугают стартовые действия Зеленского, которые противоречат Конституции. "Нарушение закона даже в мелочах приведёт к негативным результатам", - отметил депутат. А, вот, глава парламентской фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский в комментарии "Апострофу" заверил, что закон о люстрации в принципе является антиконституционным. "Этот закон нарушает права и свободы граждан. Поэтому назначение Богдана меня не смутило", - добавил политик.

Важно отметить, что по данным СМИ, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер настоятельно рекомендовал Зеленскому не назначать Андрея Богдана на должность главы Администрации президента, так как его считают человеком, связанным с Коломойским. Но, как видим, Зеленский не прислушался к совету.

Сергей Трофимов, первый заместитель президента Украины

Трофимов - один из ближайших соратников Зеленского, исполнительный директор студии "Квартал 95".

Сотрудничает со студией с 2005 года, где все это время занимался, в первую очередь, вопросами кинопроизводства и проката фильмов студии.

Сергей Шефир, п ервый помощник президента

Давний друг и бизнес-партнер Владимира Зеленского. Как автор, работал с ним еще со времен КВН. Один из соучредителей студии "Квартал 95".

Вместе с родным братом Борисом писал сценарии для "кварталовских" проектов и продюсировал их.

Шефира называют одним из лидеров избирательного штаба. По словам собеседников издания, приближённых к команде главы государства, именно кандидатура Шефира рассматривалась как одна из наиболее вероятных на главу АП.

Юрий Костюк, з аместитель главы АП

До назначения был одним из сценаристов и креативным продюсером сериала "Слуга народа". В избирательной команде отвечал за медиа и креатив.

На новой должности, вероятнее всего, будет отвечать за контакты со СМИ.

Руслан Стефанчук, с оветник президента, представитель президента в Верховной Раде

Доктор юридических наук, проректор по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины. Идеолог избирательной программы Зеленского.

До этого занимался научной деятельностью. В 2011-2013 работал в Институте законодательства Верховной Рады Украины.

С 2014 до 2016 года был проректором по научной работе Национальной академии прокуратуры Украины.

Ранее в СМИ рассказывал, что познакомился с Зеленским еще в студенческие годы, когда оба играли в КВН.

Был советником первого вице-премьера Степана Кубива.

Елена Зеркаль, з аместитель главы АП

В АП должна была курировать внешнеполитическое направление. Однако, утром, 22 мая, указ о ее назначении был удален с сайта президента. Позже, когда многие указали на некорректность таких действий, был опубликован новый указ об отмене этого назначения.

Как утверждают источники издания, Зеркаль сама отказалась от должности заместителя Богдана, так как "не видит вариантов сотрудничества". Что касается ее дальнейшего будущего в новом правительстве, то в случае назначения главой МИД Вадима Пристайко, которого сейчас активно сватают на пост главы этого ведомства, Зеркаль, вероятнее всего, будет назначена послом в одной из стран Евросоюза.

Известно, что на дипломатическую службу пришла в 2014 году, заместителем министра иностранных дел. Тогда она победила на конкурсе заместителей по вопросам европейской интеграции, который проводился почти во всех министерствах.

В МИД Зеркаль координировала выполнение Украиной требований ЕС для введения безвизового режима, занималась международными судами Украины с РФ. Считается, одной из самых доверенных лиц уже экс-министра иностранных дел Павла Климкина.

Руслан Рябошапка, з аместитель главы АП

Юрист, эксперт по вопросам антикоррупционной политики.

Вместе с Александром Данилюком во время президентской компании был одними из тех, кто присутствовал на первых публичных встречах Владимира Зеленского с высокопоставленными чиновниками.

До этого работал на разных позициях в Министерстве юстиции.

Так, летом 2010 года Рябошапка возглавил Бюро по вопросам антикоррупционной политики в секретариате Кабмина.

После этого в октябре 2013 работал заместителем главы департамента юридического обеспечения в Секретариате Кабмина Николая Азарова.

Перед Революцией Достоинства перешел на работу в Transparency International Украина.

После смены власти Рябошапка был некоторое время заместителем министра юстиции. Вместе с еще одним нынешним членом команды Зеленского Александром Данилюком участвовал в разработке закона о создании НАБУ.

В 2016 году Рябошапка был избран членом Нацагентства по вопросам предупреждения коррупции, но из-за конфликта с главой НАПК Натальей Корчак в июне 2017 года подал в отставку.

Кирилл Тимошенко, з аместитель главы АП

По специальности юрист. Работал журналистом на телевидении, исполнительным директором департамента событий компании "Козырная Карта", продюсером на киностудии "FILM.UA" и продюсером собственного производства телеканала "Интер", а также продюссером GoodMedia Production.

Снимал социальные ролики в поддержку армии и волонтеров.

Стоит отметить, что именно его продакшн-компания занималась популяризацией правительства Владимира Гройсмана.

По данным журналистов-расследователей, именно GoodMedia создавала Зеленскому видеоконтент, а сам Тимошенко якобы входил в сферу влияния Игоря Коломойского.

В 2015 году Кирилл Тимошенко баллотировался в Киевсовет как мажоритарщик от партии УКРОП. Отец Тимошенко - депутат Днепропетровского облсовета, тоже от УКРОП.

В автобиографии на сайте партии среди своих достижений медийщик называет документальный фильм о том, "как Днепр и команда губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского остановили сепаратистов".

Еще одна известная работа GoodMedia - нашумевший фильм о нардепе Игоре Кононенко, одном из ближайших соратников Петра Порошенко.

До недавнего времени также числился помощником на общественных началах нардепа Андрея Денисенко.

Андрей Ермак, п омощник президента

48-летний продюсер, юрист-международник с более чем 20-летним адвокатским стажем.

Образование получил в КНУ им. Тараса Шевченко, был основателем и директором "Международной юридической компании", которая работает в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права.

Его компания была одной из первых, которая взяла на себя системное юридическое сопровождение телеканалов, теле- и медийных групп, кино- и телепродакшн компаний, кинодистрибьюторов, мейджоров, прежде всего, Интер Медиа Групп, Disney, Pixar, Universal.

Ермак также возглавлял правление ОО "Ассоциация предпринимателей города Киева".

Также Ермак является основателем Garnet International Media Group, продюсировал ленты "Правила боя" и "Граница".

По данным сайта "Муртады", в течение V-VII созывов ВР, Ермак был помощником у нардепа "Партии регионов" Эльбруса Тедеева.

Михаил Федоров, с оветник президента

В Зе!Команде - создатель сети "собственных медиа" кандидата Зеленского. Именно он отвечал за создание и продвижение каналов во всех соцсетях. До этого занимался собственным бизнесом.

Во время выборов отличился тем, что со сравнительно небольшим бюджетом организовал активную диджитал-кампанию будущего президента.

Как отмечал сам Федоров, в команде Зеленского должен отвечать за реализацию программы "Страна в смартфоне".

Руслан Хомчак, начальник Генерального штаба Украины

Хомчак – главный инспектор Минобороны, командующий силами АТО на Донбассе, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ с 2016 года, генерал-лейтенант.

Участник боевых действий на востоке Украины. В 2014 году руководил операцией по выводу украинских подразделений, попавших в окружение под Иловайском. Операция завершилась трагедией - войска, выходившие через специально выделенный коридор, были расстреляны вторгшимися на территорию Украины частями российской регулярной армии. Неудача под Иловайском поставила точку в попытках украинской армии ликвидировать ДНР и ЛНР силовым путем.

Иван Баканов, первый заместитель главы Службы безопасности Украины, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ

Руководитель предвыборного штаба Зеленского.

Друг детства Владимира Зеленского. Председатель партии "Слуга народа", ранее работал главным юристом студии "Квартал 95". Как утверждают собеседники издания, кандидатура Баканова временная. Он пробудет на должности пока не будет назначен новый глава СБУ. "Пока Грицак там, ему нужен в СБУ свой человек. Баканову он доверяет", - говорит источник.

Андрей Герус, представитель президента Украины в Кабинете министров Украины

Бывший член Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

После увольнения из НКРЭКУ летом 2015 года вернулся в "Конкорд Капитал" на должность исполнительного директора.

В 2015 году неудачно баллотировался в Киевсовет от партии "Самопомич".

С 2017 года возглавляет Ассоциацию потребителей энергетики и коммунальных услуг.

Противник формулы "Роттердам+" и ее лоббиста, олигарха Рината Ахметова.

В предвыборном штабе Зеленского был советником по вопросам энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и антимонопольного регулирования.

Александр Данилюк, возможно, новый секретарь СНБО

По данным СМИ, Зеленский рассматривает своего советника и бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ о назначении пока не опубликован.

О вероятности такого назначения проговорился и Андрей Богдан. Так, отвечая на вопрос о том, рекомендовал ли бы он лично Данилюка на пост секретаря СНБО, Богдан заявил: "Мы считаем, что Министерство обороны и СНБО должен возглавлять не профессиональный военный. Там должны быть менеджеры с достаточным доверием западных партнеров, с уровнем знаний относительно материального обеспечения армии".

В команде Владимира Зеленского Данилюк отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковскую деятельность.

Как уже отмечалось ранее, он был министром финансов в 2016-2018 годах. Затем он уволился из-за ситуации в Государственной фискальной службе, которой тогда руководил Мирослав Продан. Перед своим увольнением, Данилюк выступил в Верховной Раде с разгромной речью, обвинив государственные органы в коррупции и круговой поруке.