Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа

9 июня в ботсаду Киева состоялся съезда партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".
В ходе мероприятия начали называть партийный список, в который войдут 225 кандидатов. Что касается мажоритарщиков, то их имена будут представлены отдельно, сообщила корреспондент "Апострофа" Марина Шашкова.
На данный момент известна первая десятка кандидатов в народные депутаты Украины:
1 Дмитрий Разумков
2 Руслан Стефанчук
3 Ирина Венедиктова
4 Давид Арахамия
5 Галина Янченко
6 Михаил Федоров
7 Александр Корниенко
8 Светлана Красносельская
9 Александр Ткаченко
10 Жан Беленюк
Список обновлятеся...
Ранее "Апостроф" сообщал, что стали известны детали встречи президента Украины Владимира Зеленского с журналистами и общественными деятелями, которая прошла в неформальной обстановке.