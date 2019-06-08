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Поели шаурму и "пощупали" президента: новые фото и детали "лесной" встречи с Зеленским
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Поели шаурму и "пощупали" президента: новые фото и детали "лесной" встречи с Зеленским

суббота, 08 июня 2019, 14:53
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Стали известны детали встречи президента Украины Владимира Зеленского с журналистами и общественными деятелями, которая прошла в неформальной обстановке.

Как пишет в Facebook журналист Наталья Лигчева, на встрече были практически все сотрудники АП из команды Зеленского.

"Я получила ответы - как позитивные, так и негативные - на некоторые свои вопросы к новому президенту, как на заданные, так и не заданные. У меня осталась тревога по поводу некоторых затронутых в ходе встречи проблем. Я бы предпочла, чтобы встреча была в другом формате, хотя, честно говоря, в неформальности есть свои преимущества", - пишет она.

В сети пишут, что на встрече говорили "о важном, в том числе и о создании эффективной модели ( концепции) информационного поля Украины".

"Пощупали, где искренен, а где манипулирует. Повглядывались в свиту. Поняли, где неприятные темы, а где "дайте две", - пишет журналист Евгений Кузьменко.

В свою очередь журналист Михаил Ткач приветствовал такой формат общения с медийщиками.

Судя по опубликованным в сети фотографиям, не обошлось на встрече и без полюбившейся президентом шаурмы, которой угощали гостей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что одиозный киевский застройщик планирует пройти в Раду через "Слугу народа".

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