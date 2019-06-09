В Киеве проходит съезд партии "Слуга народа" Зеленского: первые фото

9 июня в Ботаническом саду в Киеве проходит съезд партии президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого будет озвучен список кандидатов в народные депутаты.

"Апостроф" публикует эксклюзивные фотографии с мероприятия.

В съезде принимают участие представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, заместитель главы администрации президента Кирилл Тимошенко, также среди делегатов замечен участник "Студии "Квартал 95" Юрий Корявченко (псевдоним Юзик). Также сюда прибыли глава администрации президента Андрей Богдан и врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Напомним, что выборы в Раду состоятся 21 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что опубликован список партии Слуга народа.