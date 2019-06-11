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У Зеленского сделали важное заявление по Луценко и Климкину

вторник, 11 июня 2019, 16:15
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Президент Украины Владимир Зеленский вынес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел.

Об этом 11 июня во время брифинга заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"Президент подписал представление об освобождении Климкина с должности министра иностранных дел и внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - сообщил он.

Также Рябошапка заявил, что Зеленский внес в Раду постановление об увольнении главы Генеральной прокуратуры Юрия Луценко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Луценко заявил, что во время встречи с Зеленским говорил о работе Генпрокуратуры, основных задачах в борьбе с коррупцией и на другие темы.

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