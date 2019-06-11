Зеленский провел массовые "чистки" в областных администрациях и СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав 15 областных государственных администраций.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства 11 июня.

Так, должностей лишились председатели Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской, Одесской и Волынской ОГА.

В комментарии "Интерфакс-Украина" заместитель главы АП Руслан Рябошапка заявил, что в 12 областях вскоре будут назначены исполняющие обязанности глав.

Интересно, что в список не попал руководитель Донецкой обладминистрации Александр Куць, который получил поддержку Кабмина.

Кроме того, 11 июня Зеленский уволил начальников Управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у Зеленского сделали важное заявление по Луценко и Климкину.