Парубий передал на подпись Зеленскому первый принятый закон

12 июня спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о временных следственных комиссиях с нормой об импичменте президента.

Об этом председатель украинского парламента сообщил на своей странице в Twitter.

Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня подписал закон Украины №1098 О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины и передал его на подпись президенту Украины", - написал Парубий.

Отметим, что это первый принятый законопроект, вынесенный на рассмотрение парламента президентом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Рада приняла еще два решения против Зеленского.