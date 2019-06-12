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Зеленский отправится в Европу на переговоры с главами государств: что известно

среда, 12 июня 2019, 16:58
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Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе запланировал официальные визиты во Францию и Германию.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", 17 июня Зеленский должен встретиться в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

18 июня у него запланирован визит в Германию, где Зеленский встретится с канцлером Ангелой Меркель и с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером.

"Они уже разговаривали друг с другом по телефону, но пока не встречались", - отметил представитель немецкого правительства.

Напомним, что Зеленский ранее уже встречался с Макроном. Встреча прошла 12 апреля, накануне второго тура президентских выборов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что генерал США дал Зеленскому три совета, как держать оборону в войне с Кремлем.

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