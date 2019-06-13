"Европейская солидарность" обнародовала топ-50 кандидатов в депутаты: список

Партия "Европейская Солидарность" представила список из 50 кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах, которые запланированы на 21 июля.

Как говорится на сайте политической силы, почти половина кандидатов не были в парламенте, а более 30 процентов – женщины.

Кроме того, каждый третий кандидат попал в список по результатам праймериз.

Список из 50 кандидатов от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко выглядит следующим образом:

Ранее "Апостроф" сообщал, что на официальном сайте политической силы "Батькивщина" опубликовали список из 50 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах, которые запланированы на 21 июля.