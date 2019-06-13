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Какой-то дурдом и шапито: реакция соцсетей на заявление главы СБУ о российском паспорте его жены

четверг, 13 июня 2019, 07:49
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Глава СБУ Иван Баканов огорошил украинцев заявлением о российском паспорте своей супруги.

Соответствующее заявление опубликовано на официально странице СБУ в Facebook.

"Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в высшее учебное заведение на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Зато, с 1998 г. он живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства. Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года", - говорится в заявлении.

В сети тут же стали комментировать наличие российского гражданства у супруги Баканова.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине разгорелся скандал вокруг истории с российским "гражданством" депутата Рады.

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