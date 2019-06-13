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Молдовский друг Путина заговорил о планах его ликвидации киллерами из Украины

четверг, 13 июня 2019, 08:55
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Президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовящемся покушении на него, целью которого является его физическое устранение.

Об этом он заявил российскому "Интерфаксу".

"У меня есть информация от своих служб, что пытались найти киллера - сначала в Молдавии, потом вышли на бандитов в Одессе. Я все знаю, но я не уступлю", - заявил он.

По его словам, Демпартия пытается отстранить его от власти любыми путями.

"Они пытались через прокуратуру, через возбуждение уголовных дел. Однако, президента может отстранить от должности только парламент. Тогда они решили запугивать меня и членов моей семьи... Много можно говорить на эту тему. Они надеялись, что я испугаюсь и подам в отставку. Поэтому и требовали отставки. Тоже не вышло. Они надеялись, что я уеду за границу, очень бы этого хотели. Не дождутся", - сказал президент.

Как сообщал "Апостроф", ранее Додон сделал новое заявление о привлечении Украины к урегулированию ситуации в Приднестровье.

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