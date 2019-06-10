Кризис в Молдове: Украина призвала не допустить кремлевского сценария

Украина призывает пресечь силовое противостояние, связанное с политическим кризисом в Молдове и не допустить вмешательства России в события внутри страны, которое может привести к ее федерализации.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины подчеркивают, что кризис должен быть урегулирован мирным путем.

"Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", - отметили в министерстве.

В воскресенье, 9 июня в Киеве состоялось совещание СНБО, где было принято решение отслеживать ситуацию для пресечения провокаций, связанных с "молдавским кризисом".

"Провел расширенное совещание на базе СНБО относительно обострения политического кризиса в Молдове. Проанализировали возможные угрозы ситуации безопасности в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", - сообщил у себя на странице в Facebookсекретарь СНБО Александр Данилюк.

8 июня Конституционный суд постановил распустить парламент Молдовы, поскольку коалиция не была сформирована в необходимый срок, однако президент Игорь Додон не выполнил решение, вследствие чего был отстранен от должности.

Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент, но суд признал незаконными принятые и готовящиеся документы.

Получивший решением суда пост и.о. президента бывший премьер Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кишиневе неизвестные заблокировали здания правительства, министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие государственные учреждения.