Путин выдал очередную "хотелку" про Украину и команду Зеленского: видео и реакция сети

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что ему удастся восстановить отношения с Украиной.

Соответствующее заявление российского президента опубликовал в Twitter журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Неизбежно, мы восстановим отношения с Украиной. Не может быть такого между частями одного народа, как бы ни складывались отношения с прежними украинскими элитами, которые во главу угла ставили личную выгоду", - заявил он.

При этом, он уверен, что с командой нового президента Владимира Зеленского все сложиться по-другому.

"Новое-то руководство, надеюсь, лишено таких ограничений", - добавил Путин.

Путин: Неизбежно, мы восстановим отношения с Украиной. Не может такого быть такого между частями одного народа, как бы ни складывались отношения с прежними украинскими элитами, которые во главу угла ставили личную выгоду. Но новое-то руководство, надеюсь, лишено таких ограничений pic.twitter.com/gxS4aXZPEJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 июня 2019 г.

В сети со скептицизмом отреагировали на это заявление российского гаранта.

"Бабушкины сказки", "Новое руководство Украины" - свежо предание, вериться с трудом", "Сомнений не вызывает, только все больше уверенности в том, что не в этой жизни", "Сказочный", "Восстановим. По частям", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Западе пояснили, что Зеленскому делать с Путиным.