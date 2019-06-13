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Топ-чиновница ЕС попала в скандал из-за Крыма

четверг, 13 июня 2019, 13:11
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Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила о своих планах посетить аннексированный Россией Крым.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса комиссара по правам человека Совета Европы.

"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и в интернете о моем визите в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще надо подтвердить. Есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы я могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове", - заявила она.

В свою очередь, пресс-служба МИД России 11 июня заявила, что "достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года".

В Украине резко отреагировали на подобное заявление комиссара. Так, в Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что не имеют договоренностей по конкретным датам визита комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в аннексированный Россией Крым, но ждут комиссара.

"В случае, если визит таки будет согласован, то для полного, а главное, правильного впечатления от изолированного и посвященного Россией Крыма комиссар СЕ должен обязательно почувствовать "незабываемую" атмосферу закрытости полуострова несвободы и увидеть воочию преследования и аресты", - отметил в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

"Россия продолжает испытывать пределы дозволенного. К сожалению, это не первый раз, когда госпожа Миятович занимает позицию относительно Украины, которая играет на руку оккупационной политике России. До этого были ее призывы отсрочить принятие закона о государственном языке. Совету Европы надо определяться - он за Россию или за свободу и демократию? Если дальше заигрывать с Россией, то придется снять крестик", - написала в Facebook вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского отреагировали на скандал вокруг квартиры в Крыму.

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