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У Зеленского отреагировали на скандал вокруг квартиры в Крыму

среда, 01 мая 2019, 17:21
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Квартира в Крыму, которую нашли у победителя президентских выборов Владимира Зеленского, была куплена супругой Еленой Зеленской в 2013 году по рыночной цене.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Зеленского.

"Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Недвижимость была приобретена по рыночной цене. При этом в Украине были уплачены все обязательные налоги и сборы", - говорится в сообщении.

При этом, уточняется, что из-за аннексии Крыма Россией семья Зеленских никогда не пользовалась этой недвижимостью. А договор купли-продажи нотариально был зарегистрирован в Киеве.

"Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину. Таким образом, эта очередная выдуманная "сенсация" - абсолютно безосновательна", - добавляют в пресс-службе.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские пропагандисты налетели на Зеленского в Турции.

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