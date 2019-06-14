Еще вчера костюм висел: в сети выявили двойника Путина, фото

В социальных сетях высмеяли президента России Владимира Путина, заподозрив его в наличии двойника, что случилось уже не в первый раз.

Так, в соцсетях внимательно посмотрели на выступление российского президента в Бишкеке и в Душанбе.

"Два Путина - а костюм один на двоих?) Сегодня этот костюм в обтяжку, а еще вчера висел вокруг тушки, еще и штаны не волочились по земле", - говорится в сообщении в Facebook.

Пользователи соцсетей считают, что вместо российского президента в Душанбе отправился не Путин, а его двойник.

Ранее "Апостроф" сообщал, что скандальный телеканал "Наш" уличили в намеренной фальсификации путем демонстрирования интервью экс-премьера Николая Азарова якобы из киевской телестудии.