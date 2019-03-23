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Скандальный телеканал устроил фокус с визитом Азарова в Киев

суббота, 23 марта 2019, 12:44

Скандальный телеканал "Наш" уличили в намеренной фальсификации путем демонстрирования интервью экс-премьера Николая Азарова якобы из киевской телестудии.

Как пояснили в пресс-службе канала, беглый политик в четверг, 21 марта "находился" в Киеве, в студии телеканала "при помощи системы дополненной реальности и трекинга для внедрения виртуального объекта в реальную студию". Видео эфира с Азаровым опубликовано на YouTube.

"На самом деле, 1) ответы Азарова либо были записаны на фоне хромакей с фоном киевской студии в Москве и уже затем эти кадры были наложены в виде перебивок, 2) ответы Азаров давал лишь звуковые, а видео-кадр был "подложен", - написал в Facebook журналист Алексей Мацука.

По его словам, в студии, кроме виртуального Азарова и журналиста, находились зрители, которые сидели на трибунах и живо реагировали на шоу.

"При этом ни ведущий, ни кто-то другой во время показа ни словом не обмолвились, что экс-премьера на самом деле в помещении нет и ни ведущий, ни зрители реально не видели Азарова и, вероятно, не слышали его ответы. То есть, вероятно, зрители и ведущий видели статиста - не Азарова. А телезрители на экранах видели надпись: "Николай Азаров в студии нашего канала", - отметил журналист.

Мацука подчеркнул, что это является ярким примером deepfake на украинском ТВ: зрители не знали что происходит, думая, что Азаров уже в Киеве, сам канал умышленно скрыл информацию, нарушив тем самым все мыслисые стандарты и кодексы.

"Эта ситуация открывает перед нами массу вопросов - а действительно ли это был Азаров, а не иллюзия и действительно ли это его выступление,а не переведенные в нейросеть его предыдущие цитаты и теперь оформленные с новым смыслом? Не прибегает ли указанный телеканал к фальсификации других персонажей и историй? Каковы цели этого "интервью", если Азарова спокойно можно было бы записать в Москве? Есть желание создать иную реальность в которой Азаров и Янукович не покинули Украину?" - написал он.

Журналист подчеркнул, что теперь на ток-шоу и в новостях может быть "нарисован" любой визуал на фоне "зеленки", а значит и внедрен в общественное сознание любой несуществующий смысл.

"Это очень опасная тенденция - на наших глазах формируется фундаментальная база для манипуляций и искажений", - заключил Мацука.

Как сообщал "Апостроф", ранее на украинском телеканале заметили "двойника" одиозной пропагандистки Кремля.

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