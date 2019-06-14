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Трамп пригласил Зеленского в США: подробности

пятница, 14 июня 2019, 21:55
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Президент США Дональд Трамп пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Вашингтон.

Об этом 14 июня сообщили на странице посольства Украины в США в Facebook.

О предстоящем визите Зеленского в США первым сообщил посол Украины Валерий Чалый.

"Последнее письмо президента США Дональда Трампа, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, с приглашением совершить визит в Вашингтон, является сигналом поддержки Украины, ее территориальной целостности и курса евроатлантической интеграции", - заявил посол.

Пока нет ясности, когда именно визит может состояться.

Ранее "Апостроф" сообщал, что США заявили, что ответственность за инцидент в Оманском заливе со взрывами двух нефтяных танкеров несут власти Ирана.

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