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​Атака на танкеры в Оманском заливе: появились видео и громкое заявление США

пятница, 14 июня 2019, 09:16
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США заявили, что ответственность за инцидент в Оманском заливе со взрывами двух нефтяных танкеров несут власти Ирана.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

"Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран ответственна за сегодняшние нападения на два танкера в Оманском заливе", - уточнил он.

По его словам, в Вашингтоне пришли к такому выводу "на основании данных разведки, использованного оружия, уровня подготовки", а также исходя из недавних аналогичных атак.

Глава американской дипломатии добавил, что поручил постпреду США в ООН Джонатану Коэну поднять этот вопрос на заседании Совета Безопасности Всемирной организации.

При этом Помпео отметил, что политика США в отношении Тегерана остается неизменной. По его словам, Вашингтон желает переговоров с Исламской Республикой для достижения всеобъемлющего соглашения. Для этого "Соединенные Штаты намерены использовать политику экономического и дипломатического давления, однако готовы при необходимости защищаться с применением силы".

Одновременно с этим президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что ни Иран, ни США пока не готовы к заключению нового соглашения. "Лично мне кажется, что слишком рано даже думать об этом", - написал он.

Американские военные опубликовали видео, на котором, предположительно, иранцы снимают неразорвавшуюся мину с танкера Kokuka Courageous.

Кадры опубликованы на YouTube-канале Морского института США.

На полутораминутном черно-белом ролике, снятом с беспилотника, видно, как катер стоит около танкера, и человек руками открепляет некий предмет от борта судна. В аннотации к видео указано, что лодка опознана как патрульный катер Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) класса "Гашти".

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения США безосновательными.

"То, что США незамедлительно воспользовались возможностью выдвинуть обвинения против Ирана, не имея никаких фактических или косвенных доказательств, лишь делает очевидным, что группа Б переходит к плану Б: к попыткам саботировать дипломатические усилия, в том числе (премьер-министра Японии) Абэ Синдзо, а также к прикрытию экономического терроризма против Ирана", - написал он в Twitter.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, в результате чего погибли 258 человек.

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