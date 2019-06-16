Усмирение Украины и смерть Путина: названы 4 сценария будущего России

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар спрогнозировал четыре сценария, по которым может развиваться Россия в ближайшем будущем.

Их он озвучил в блоге на сайте zn.ua.

"Собранные земли", или "Россия + ошметки". Полноценный вариант может быть при условии усмирения Украины и аншлюса Беларуси. Малоформатный вариант может быть за счет Беларуси, "Республики Южной Осетии", "Абхазии", "ПМР", "ДНР", "ЛНР". Это дает возможность переформатировать государство в СССР 2.0 и перезагрузить власть Путина, начав новый "нулевой цикл", - описал он суть первого сценария.

По его словам, второй сценарий формируется из того тезиса, если Украину все же усмирить не удастся.

"Пролонгация власти Путина из-за критической необходимости преодоления внешней угрозы ("агрессии НАТО" извне или/и "цветной революции" изнутри). Если по тем или иным причинам не удается усмирить Украину и укротить Беларусь, а формат "Россия + ошметки" кажется неубедительным, то предпочтение может быть отдано классической советской схеме "группирование народа вокруг лидера в условиях нарастающей империалистической угрозы внешней агрессии и подрывной деятельности агентов США и НАТО изнутри". Все, что понадобится, — превентивный удар против Украины с целью недопущения введения "войск агрессивного военного блока НАТО и размещения его военных баз близ границ России", - объясняет эксперт суть второго сценария.

Также не исключается вариант того, что в какой-то момент Россия может остаться без Путина.

"Если правитель России внезапно покинет этот мир, коллективное Политбюро 2.0 совместно с "силогархами" определяют преемника, который продолжает линию "безвременно ушедшего" Владимира Владимировича, как в свое время Иосиф Виссарионович продолжил дело Владимира Ильича", - разъясняет суть третьего сценария Михаил Гончар.

Кроме того, по его мнению, не стоит забывать о том, что с каждым годом недовольство Путиным растет и проблемные республики в составе РФ захотят сувернитета.

"Управляемая дезинтеграция. Чрезмерные затраты на регионы при уменьшении возможностей финансового вливания из центра вследствие обвала нефтяных цен. Критическая масса недовольства Москвой взрывается в наиболее проблемных регионах. Вероятно, Северный Кавказ. Вероятно, как в 1990-х, — Чечня. Вероятно, бунт Рамзана Кадырова. Центр идет на сознательную дезинтеграцию по принципу Ельцина "берите суверенитета, сколько сможете". Центр переносится в Санкт-Петербург, Москве отводится роль второй столицы. Хотя Сценарий 4 на сегодня кажется маловероятным, однако он обсуждается среди российской несистемной оппозиции. А еще — мы становимся свидетелями того, как возрождаются и набирают силу оппозиционные режиму в Москве национальные движения автономий Урало-Поволжья, которые объединились ради обретения независимости Мордовией, Чувашией, Марий Эл, Татарстаном, Удмуртией, Башкортостаном", - рассказал эксперт.

Также Гончар объяснил, как будет выглядеть Россия, если четвертый сценарий окажется реальностью.

"Россия Light будет включать в себя богатые энергетическими ресурсами регионы севера с трубопроводной инфраструктурой, ведущей на запад — на Балтику с ее экспортными терминалами и рынком ЕС, германскими друзьями Путина, через которых Кремль подсадил Европу на российские ресурсы. Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округи, Москва и Петербург — самые большие среди 13 доноров федерального бюджета, которые обеспечивают свыше половины всех налоговых поступлений, тогда как 70 других субъектов федерации и две оккупированные территории Украины (Крым и Севастополь) являются хроническими получателями дотаций. Зачем кормить всех дармоедов, если нужно подумать о себе?" – говорит он.

Подробнее о том, с какими вызовами предстоит бороться Путину, читайте в материале "Апострофа": В России заговорили о жизни без Путина, даже сам он думает об этом - частная разведка США.