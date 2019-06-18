​Стало известно о походе в Раду еще одного шоумена из "Квартала 95"

Телеведущий и блогер, а также участник шоу "Квартал 95" Артем Гагарин (Михайличенко) намеревается участвовать во внеочередных парламентских выборах по мажоритарному округу.

Об этом сообщает "Апостроф", со ссылкой на собственные источники.

Так, на мажоритарный округ пойдет еще один "кварталец" - ведущий и блогер Артем Гагарин, который в первом и втором туре президентских выборов работал в штабе президента Владимира Зеленского.

На просьбу "Апострофа" подтвердить или опровергнуть эту информацию, Гагарин ответил, что не комментирует ее, однако на своей странице в Facebook фамилию предусмотрительно уже сменил (Гагарин - сценический псевдоним, по паспорту он Михайличенко).

Детально о тенденция выдвижения людей из шоу-бизнеса, медиа и спорта читайте в материале "Апострофа": От блогеров до юмористов: кто пойдет в Раду по мажоритарным округам.