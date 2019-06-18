От блогеров до юмористов: кто пойдет в Раду по мажоритарным округам

Избирательная кампания в самом разгаре. Идет регистрация кандидатов в народные депутаты, в том числе, и по мажоритарным округам. И здесь ожидается не меньше неожиданностей, чем в партийных списках. "Апостроф" собрал информацию о самых ярких округах, где планируют выдвигаться спортсмены, артисты, а также известные блогеры.

Большинство партий обещали представить партийные списки и всех своих мажоритарщиков на партийных съездах, которые прошли до 10 июня. Но на самом деле получилось так, что многие политсилы успели показать только первые пятерки-десятки списков (кроме партий "Голос" и "Слуга народа"), а также совсем небольшое количество мажоритарщиков.

Хорошо заметна тенденция выдвижения в качестве кандидатов людей из шоу-бизнеса, медиа и спорта. Такие люди есть, как в списках партий, как, например, десятый номер "Слуги народа" чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, так и на мажоритарных округах.

Жан БеленюкАпостроф / Владислав Мусиенко

Например, все та же "Слуга народа" в ряде округов собирается выдвинуть людей, которые связаны со студией "Квартал 95" либо со сферой шоу-бизнеса. Чаще всего это будет происходить там, где будут выдвигаться представители власти или сильные игроки. И хотя такие кандидаты от СН совершенно далеки от политики, причастность к "Слуге" сразу же дает им до 20% поддержки.

Один из таких — ресторатор и телеведущий Николай Тищенко, присутствовавший на съезде. По предварительной информации, он пойдет по киевскому 219 округу, где также баллотируется известный депутат, входящий во фракцию "Блок Петра Порошенко" - Александр Третьяков. Сам Тищенко эту информацию не подтверждает и не опровергает, но один из собеседников в СН сообщил "Апострофу", что окончательного решения по этой кандидатуре еще нет, поскольку личность Тищенко вызвала общественный резонанс из-за неоднозначной биографии кандидата. Из-за нежелательного общественного резонанса, некоторые люди, например, тусовщица Ирина Панченко, уже были исключены из списка, но переговоры с Тищенко продолжаются.

Николай Тищенкоfacebook.com

К ярким кандидатам также можно отнести актера студии "Вечерний квартал" Юрия Корявченкова, который будет баллотироваться по мажоритарному округу №31 в Кривом Роге. Корявченков, он же Юзик, появлялся практически во всех съемках "Вечернего квартала", а также возглавлял партийный штаб в Кривом Роге.

Также, по информации "Апострофа", в качестве мажоритарщика, собирается идти в Раду телеведущий и комик Александр Скичко. Предварительно, его округ — 197, в Черкасской области. Скичко также присутствовал на съезде партии "Слуга народа". Он не подтвердил, но и не опроверг вероятность своего похода по мажоритарке, а на уточняющие вопросы "Апострофа" в каком качестве он пришел на съезд отвечал коротко - "в качестве гостя". Скичко также является зятем известного бизнесмена и застройщика Леонида Юрушева, который в свое время, как писали СМИ, был спонсором экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Александр Скичкоfacebook.com

Также под флагами "Слуги народа" пойдет днепровский блогер, писатель, соведущий программы "Народ проти" Макс Бужанский, который будет баллотироваться по 25 округу в Днепре. Сам Бужанский в комментарии "Апострофу" рассказал, что с ним связались из штаба партии и предложили участие в выборах: "Звонил кто-то из штабных работников, приглашение на беседу было моментом техническим. У меня очень активная гражданская позиция: Facebook, телевидение. Я представляю точку зрения большого количества людей. В целом, мои взгляды тождественны идеологии "Слуги народа", на этой же почве и возникла идея о походе на выборы по мажоритарке".

На этом же округе уже зарегистрировался Загид Краснов - известный днепровский политик.

Также по мажоритарке, по 94 округу в Киевской области, собирается идти журналист 1+1 Александр Дубинский, с некоторых пор занявшийся политикой. На этом же округе намерены баллотироваться народные депутаты Игорь Мосийчук, "фронтовик" Виктор Романюк и одиозный соратник экс-президента Петра Порошенко - Игорь Кононенко. По слухам, Кононенко собирался сменить округ из-за предстоящей борьбы с Дубинским. Хотя в окружении Кононенко сообщили "Апострофу", что все-таки намерены побороться с Дубинским. В силу такого количества одиозных персонажей, этот округ обещает быть одним из самых ярких.

Александр ДубинскийУНИАН

На 96 округе в Киевской области собирается баллотироваться еще одна журналистка 1+1 - Ольга Василевская. По ее словам, главным мотивом выдвижения стало желание победить на округе действующего нардепа-мажоритарщика Ярослава Москаленко, который не появлялся в Раде, якобы занимаясь решением своих бизнес-интересов. По информации "Апострофа", сам Москаленко еще не принял решение, стоит ли ему идти на выборы по данному округу.

По данным СМИ, по 93 округу в Киеве пойдет гимнастка Анна Ризатдинова, которая недавно родила сына беглому бизнесмену и народному депутату Александру Онищенко. Глава партии Дмитрий Разумков, впрочем, опроверг информацию о походе Ризатдиновой. По этому же округу мог пойти и сам Александр Онищенко, но ЦИК отказалась регистрировать его кандидатом, поскольку он не проживает в Украине на протяжении последних пяти лет.

Также, по информации "Апострофа", на мажоритарный округ пойдет еще один "кварталец" - ведущий и блогер Артем Гагарин, который в первом и втором туре президентских выборов работал в штабе Зеленского. На просьбу "Апострофа" подтвердить или опровергнуть эту информацию, Гагарин ответил, что не комментирует ее, однако на своей странице в Facebook фамилию предусмотрительно уже сменил (Гагарин - сценический псевдоним, по паспорту он Михайличенко).

Но не только "Слуга народа" выставляет неоднозначных кандидатов. Например, на 221 округе в Печерском районе Киева баллотируется одиозный блогер и политтехнолог, продюсер "Люмпен продакшн", недавно засветившийся в секс-скандале, связанном с руководством Госбюро расследований, Владимир Петров. Он уже не в первый раз участвует в подобного рода кампаниях, нацеленных, скорее, на отбор голосов у конкурентов, чем на реальный результат или проход в парламент. По этому же округу также выдвигается и нардеп Леонид Емец, еще недавно входивший во фракцию "Народного фронта". Емца недавно выдвинула партия "Голос" Святослава Вакарчука.

Интересная борьба будет разворачиваться также на харьковском округе № 169, где выдвигается народный депутат Александр Грановский, недавно покинувший партию Петра Порошенко. Грановский, как уже писал "Апостроф", на этом округе получил поддержку харьковского мера Геннадия Кернеса. Вместе с Грановским здесь же идут нардеп-фронтовик Александр Кирш и замглавы облсовета Владимир Скоробогач. Также, на этом округе собрался баллотироваться харьковский блогер Владимир Коваль, хотя 15 июня суд в Киеве постановил отказать ему в регистрации.

Александр ГрановскийУНИАН

Как мажоритарщика планируют выдвигать и певицу Анастасию Приходько, которое уже долгое время сотрудничает с партией "Батькивщина". Она присутствовала и на съезде партии 10 июня.

По 211 округу в Киеве зарегистрировался скандальный блогер Всеволод Филимоненко, у которого был конфликт с главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным. По этому округу ранее избирался нардеп Евгений Рыбчинский, который недавно переметнулся в ряды "Батькивщины", но по информации "Апострофа", нардеп будет идти по округу во Львовской области, где ранее выдвигался его коллега Владимир Парасюк.

Во многих политсилах еще идут переговоры по поводу выдвижения или поддержки тех или иных мажоритарщиков. Окончательный список можно будет увидеть только после 20 июня, когда закончится регистрация в ЦИК.